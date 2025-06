Atletica, Tamberi punta Los Angeles 2028: le sue parole

SportFair

La vigilia del Golden Gala, tappa italiana della prestigiosa Diamond League di Atletica leggera, è stata illuminata non solo dall’attesa per le gare in pedana, ma anche dalle toccanti parole di Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto. In una conferenza stampa carica di emozione, “Gimbo” ha svelato un futuro che è già presente: la paternità.

“Mi chiedevano cosa pensassi del futuro, se volessi diventare padre. Ora per me quello è il presente“, ha dichiarato Tamberi con un sorriso radioso. “Sarò un papà felice ed è fantastico, mia moglie è incinta e ogni giorno mi sento sempre più innamorato. Questo piccoletto che non ho ancora incontrato credo mi darà il coraggio di andare avanti“.

Nonostante l’imminente arrivo del primogenito, Tamberi non ha intenzione di abbandonare le competizioni, anzi. Il campione di Tokyo 2020 ha illustrato i suoi piani in vista dei Giochi di Los Angeles 2028, confermando la sua determinazione a rimanere ai massimi livelli. “Continuerò a gareggiare e a mantenermi al pari con gli allenamenti, ma devo ringraziare il mio staff che capisce questi cambiamenti della mia vita“.

L’emozione di Tamberi era palpabile anche per il ritorno in pedana dopo ben 265 giorni dall’ultima vittoria al Memorial Van Damme di Bruxelles. “Sono felice di partecipare al Golden Gala, è uno dei miei eventi preferiti in assoluto e la folla dà sempre un grande sostegno. Questo è uno dei posti più iconici“, ha affermato.