Padel: Carraro, Final 8 di Euro Cup uno degli appuntamenti più prestigiosi

“Le Final 8 di FIP Euro Padel Cup rappresentano uno degli appuntamenti più prestigiosi e significativi nel calendario internazionale. Un evento che celebra l’eccellenza del padel e la straordinaria crescita del nostro sport in Europa”. Lo dichiara il presidente FIP, Luigi Carraro. “La FIP guarda con entusiasmo al percorso di diffusione globale del padel europeo: un cammino fatto di impegno e professionalità che sottolinea lo sforzo delle federazioni nazionali, la passione di atleti e atlete e di tutti coloro che sostengono il nostro sport”.

In questo senso “le Final 8 ne sono la sintesi perfetta: un palcoscenico di alto livello dove il talento incontra la lealtà sportiva. Il nostro più sincero ringraziamento va dunque alla Diputación de Cádiz, alla Federación Española de Padel e alla Federación Andaluza de Padel: hanno creduto fortemente nel valore di questa competizione, dimostrando una straordinaria capacità organizzativa e una visione ispirata, che guarda al futuro del nostro sport con entusiasmo e determinazione. Il loro impegno e la loro collaborazione sono stati fondamentali per portare le Final 8 in un luogo così speciale come La Línea de la Concepción, dove il padel europeo troverà casa per una settimana indimenticabile – conclude Carraro -. E ai giocatori e alle giocatrici dico: onorate la maglia del vostro Paese, divertitevi, siate leali e di esempio per quei giovani che sognano, un giorno, di diventare come voi”