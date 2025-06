Franco Carraro si candida alla presidenza del Coni

SportFair

Franco Carraro a 85 anni si candida per la presidenza del Coni. Come appreso dall’Ansa, l’ex presidente ha allegato alla candidatura anche una memoria legale sulla sua eleggibilità e ha inviato il suo programma via e-mail agli 81 grandi elettori. L’assemblea elettiva è convocata il 26 giugno al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti. Nella sua lunga carriera nelle istituzioni sportive e politiche è stato presidente della FIGC in 3 occasioni (1976-78, 1986-87, 2001-2006), del CONI dal 1978 al 1987, ministro del Turismo dal 1987 al 1990, sindaco di Roma dal 1989 al 1993 e senatore dal 2013 al 2018. Tra le altre cariche ricoperte ha guidato la Federazione Italiana Sci Nautico e presidente del Milan.