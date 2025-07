Corsa per uomo, fa davvero dimagrire? I consigli dei personal trainer

SportFair

Molti uomini si avvicinano alla corsa con l’obiettivo di perdere peso, attratti dalla sua apparente semplicità e accessibilità. La corsa è davvero così efficace per dimagrire? La risposta richiede una valutazione più ampia, che considera metabolismo, frequenza degli allenamenti, alimentazione e stile di vita. Vediamo insieme quelli che sono i consigli degli esperti.

Fa dimagrire la corsa per uomo?

La corsa è uno degli sport indicati per favorire il dimagrimento, in particolar modo se integrata in un piano di allenamento costante e supportata da una dieta equilibrata.

Un aspetto spesso sottovalutato è l’equipaggiamento. Per trarre beneficio dalla corsa ed evitare infortuni, è consigliato indossare delle calzature adeguate. Le scarpe running uomo, come quelle che si possono trovare da PittaRosso per esempio, sono progettate per fornire il giusto supporto all’arco plantare, ammortizzare l’impatto e accompagnare il movimento naturale del piede. Scegliere una scarpa inadatta può compromettere l’intero percorso di allenamento, aumentando il rischio di lesioni articolari o muscolari.

Correre, infatti, permette di attivare il metabolismo, bruciare calorie e stimolare l’ossidazione dei grassi. Per ottenere risultati concreti si dovrebbe affrontare la corsa in modo strutturato e progressivo.

Nel caso dell’uomo, la disciplina può rivelarsi particolarmente efficace per ridurre il grasso viscerale, ovvero quello che si accumula nella zona addominale e che rappresenta un fattore di rischio per diverse patologie metaboliche. Secondo numerosi studi, correre a ritmo moderato per almeno 30-45 minuti al giorno, tre o quattro volte a settimana, contribuisce non solo alla perdita di peso e al miglioramento della salute cardiovascolare.

Quando iniziare a correre per dimagrire?

Molti si pongono la domanda su quale sia il momento giusto per iniziare a correre, specialmente se l’obiettivo principale è la perdita di peso. La verità è che non esiste un momento “perfetto”, bensì un contesto favorevole: può essere iniziata in qualsiasi periodo dell’anno, purché si sia in condizioni di salute compatibili con l’attività aerobica.

Per gli uomini sedentari o con un sovrappeso significativo si suggerisce di procedere con gradualità. Iniziare con delle camminate veloci, alternate a brevi tratti di corsa leggera, può rappresentare un ottimo approccio per abituare il corpo allo sforzo. Questo metodo, conosciuto come “interval training“, permette di aumentare la resistenza senza sovraccaricare muscoli e articolazioni.

Il momento della giornata in cui si corre può influire sulla qualità dell’allenamento, ma è strettamente soggettivo. Alcuni preferiscono allenarsi al mattino per attivare il metabolismo fin dalle prime ore, altri trovano più energia nel tardo pomeriggio o in serata. L’importante è mantenere una certa regolarità e creare un’abitudine sostenibile nel tempo.

Prima di iniziare un programma di corsa finalizzato al dimagrimento è bene consultare un medico, ancora di più in presenza di patologie croniche o di lunga inattività fisica.

Che cosa consigliano i personal trainer?

I personal trainer concordano sul fatto che la corsa possa essere uno strumento valido per perdere peso, ma sottolineano l’importanza di non considerarla come soluzione unica. L’approccio migliore è quello integrato, associando la corsa ad allenamenti di forza e a un piano alimentare bilanciato che aumenta l’efficacia del processo di dimagrimento.

Un consiglio ricorrente è quello di evitare l’errore di correre troppo, troppo presto. Un aumento eccessivo del volume di allenamento senza il giusto adattamento può portare a infortuni, perdita di motivazione e stanchezza cronica. I trainer consigliano di impostare obiettivi realistici e di progredire gradualmente, seguendo tabelle di corsa personalizzate che tengano conto del livello di partenza, dell’età e del peso corporeo.