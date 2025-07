Allenamento funzionale: ascoltare il corpo per allenarlo davvero

SportFair

Negli ultimi anni il mondo del fitness ha visto una crescita esponenziale di una disciplina che sta rivoluzionando il modo di allenarsi: l’allenamento funzionale. Non si tratta solo di un trend passeggero, ma di un vero e proprio approccio globale al movimento, capace di migliorare la forza, la coordinazione, la resistenza e l’equilibrio in maniera naturale e dinamica.

Sempre più appassionati si avvicinano a questa pratica, attratti dalla varietà degli esercizi, che simulano i movimenti quotidiani, e dai benefici concreti per la postura e la prevenzione degli infortuni. Anche i professionisti del settore stanno investendo nella loro formazione, aggiornandosi costantemente sulle nuove tecniche e metodologie per offrire allenamenti sempre più efficaci e personalizzati.

Tra questi spicca Elisa Zumbo, da Reggio Calabria, allenatrice, docente e personal trainer, che ha fatto dell’allenamento funzionale la sua passione e la sua professione. Con un approccio serio e preparato, Elisa trasmette energia e motivazione a chiunque si affidi a lei, accompagnando ogni persona in un percorso di miglioramento continuo. La sua voglia di aggiornarsi e di confrontarsi con altri esperti del settore, di non accontentarsi mai e di viaggiare sempre, la rende una figura in costante evoluzione, sempre pronta ad accogliere le sfide e a proporre nuove soluzioni per il benessere dei suoi allievi, con grinta, determinazione ed un meraviglioso sorriso.

Abbiamo fatto con lei una lunga ed interessante conversazione su quello che è lo straordinario mondo del fitness, realtà in cui è impegnata attivamente, con numerose riflessioni e punti di vista che di seguito proviamo a riassumere.

Nel mondo del fitness, spesso ci si concentra su numeri, schede e performance. Quanti chili sollevati, quante ripetizioni completate, quanti secondi di plank resistiti. Eppure, dietro questi risultati c’è qualcosa di più profondo che spesso passa inosservato: il linguaggio del corpo. Ascoltarlo non è solo un atto di attenzione, ma un vero e proprio metodo per allenarsi meglio, prevenire infortuni e crescere in maniera armoniosa.

L’allenamento funzionale, per sua natura, ci invita a questo ascolto. Non è una tecnica rigida né una sequenza di esercizi da replicare meccanicamente, ma un dialogo continuo tra mente e corpo, tra percezione e movimento.

Il corpo come maestro: imparare ad ascoltarlo

Quando ci muoviamo, il nostro sistema nervoso centrale non esegue semplicemente ordini. Non siamo macchine che ripetono comandi identici all’infinito. Ogni gesto, anche il più semplice come uno squat o un push-press, è una costruzione dinamica. Ogni esecuzione è leggermente diversa dalla precedente perché il corpo si adatta costantemente a micro-variabili: l’appoggio del piede, l’equilibrio, la stanchezza, persino lo stato emotivo.

Nikolaj Bernstein, neuroscienziato russo, parlava di “variabilità motoria” come di una strategia vincente dell’organismo: non un difetto, ma un modo per trovare la soluzione migliore a ogni istante. Se un piede si sposta leggermente prima dell’altro durante un push-press, forse non è un errore da correggere brutalmente, ma una soluzione temporanea che il corpo sta adottando per mantenere stabilità.

Allenarsi funzionalmente significa, quindi, lasciare spazio a queste micro-regolazioni, senza forzare il corpo a una forma “perfetta” che potrebbe essere artificiale. L’obiettivo non è imitare un modello esterno, ma scoprire il proprio modo di muoversi in maniera efficiente e sicura.

Perché l’ascolto è la chiave di tutto

Molti allenatori vedono il loro ruolo come quello di correttori: aggiustano, richiamano, dettano tempi e posture. Ma un approccio più sottile e raffinato è quello del facilitatore. Chi allena, in questo senso, diventa un osservatore attento, capace di cogliere segnali a volte impercettibili: una tensione nel respiro, una spalla che sale, un’espressione di disagio.

Chiedere “come ti senti mentre lo fai?” o “cosa percepisci in questo movimento?” può sbloccare una consapevolezza che nessuna scheda tecnica potrà mai trasmettere. Non si tratta di indulgere nella lentezza, ma di allenare non solo i muscoli, bensì l’intero sistema corpo-mente.

I benefici di un approccio consapevole

Allenarsi in modo funzionale con attenzione e ascolto porta benefici che vanno ben oltre la tonificazione o la forza:

Migliore propriocezione: la capacità di sentire il corpo nello spazio, utile per ogni attività quotidiana e per ridurre il rischio di cadute o infortuni.

Adattamento intelligente: invece di replicare un gesto in modo rigido, il corpo impara a rispondere alle variazioni, rendendoci più reattivi e sicuri.

Benessere mentale: l’ascolto durante il movimento favorisce una relazione più positiva con il proprio corpo, utile anche per superare insicurezze o blocchi emotivi legati all’attività fisica.

Risultati duraturi: imparando a muoversi meglio, non solo si evitano compensazioni scorrette, ma si gettano le basi per una pratica sostenibile nel tempo.

Esempi di allenamento “ascoltato”

Un riscaldamento potrebbe iniziare con movimenti lenti e variati, esplorando le sensazioni: “Come appoggiano i miei piedi? Dove sento rigidità?” Già qui il corpo inizia a comunicare.

Durante gli esercizi più impegnativi, come squat, affondi o plank, il focus può essere sul respiro, sul controllo del centro corporeo (il “core”) e sulla fluidità del gesto. Non è questione di rallentare, ma di essere presenti, evitando di andare in “pilota automatico”.

Infine, la fase di defaticamento diventa un momento prezioso per raccogliere le sensazioni: “Cosa è cambiato? Dove sento più libertà o più tensione?” Questo tipo di feedback interno è un potente strumento di crescita.

Un metodo per tutti

Che si tratti di un atleta esperto, di una persona sedentaria che riprende ad allenarsi o di un anziano che vuole mantenere la mobilità, l’allenamento funzionale basato sull’ascolto è sorprendentemente universale. Non richiede attrezzature particolari, ma richiede attenzione.

Per i principianti, può rappresentare un modo rassicurante e graduale di entrare nel mondo del movimento. Per i più avanzati, è un ritorno all’essenza: non più solo carichi e performance, ma qualità e consapevolezza.

Il concetto fondamentale è: non allenarsi contro il corpo, ma con il corpo.

Esempi pratici di esercizi e routine sono le pause contemplative ovvero: prima dell’esercizio, una breve pausa per sentire respirazione, tensioni, postura.

La variabilità motoria è importantissima: eseguire lo stesso esercizio con leggere varianti (es: diversificare l’appoggio del piede in un push-press) per stimolare adattamento così come le domande consapevoli: “Come ti senti?”, “Hai capito cosa intendo?”, per creare dialogo non solo verbale ma corporeo.

La routine tipo di un allenamento funzionale è:

Riscaldamento con esercizi di mobilità lenta e presa di contatto corporea.

Core functional (plank, squat, hinge) con pause consapevoli.

Circuiti a bassa intensità focalizzati sulla precisione del gesto.

Defaticamento con riflessioni su sensazioni fisiche e mentali.

Gli errori comuni e le controindicazioni sono diverse, tra le quali troviamo le più comuni e diffuse come:

Correttivi meccanici senza contestualizzazione.

Trascurare la fase di ascolto iniziale.

Focus eccessivo sulla “forma perfetta” invece che sull’adattamento personale.

Ignorare segnali propriocettivi e mentali (stress, stanchezza).

Il corpo è un sistema complesso e intelligente. Trattarlo come un “mezzo da plasmare” è riduttivo. L’allenamento funzionale, nella sua accezione più autentica, ci invita a rispettarlo come un maestro che ha molto da insegnare.

Imparare ad ascoltarlo non significa rinunciare all’intensità o alla tecnica. Significa costruire una relazione più profonda e autentica con il movimento. Ed è proprio questa relazione a fare la differenza tra un allenamento che stanca e un allenamento che trasforma.

Parola di Elisa.