Tennis, Kyrgios torna ad attaccare Sinner sul caso doping

SportFair

Il tennista Nick Kyrgios è tornato all’attacco con un post su X contro Jannik Sinner.

Commentando un post che riportava le parole del numero 1 al mondo, in merito al periodo difficile vissuto per il caso doping, Kyrgios ha scritto: “Certo. Ti sei dopato con gli steroidi. È stato difficile parlare con chi non lo ha fatto. È bello aver fatto tanti giorni consecutivi di allenamento. Polso ricostruito e pronto a tornare. Senza fallire alcun test antidoping. Siate fieri, Kyrgios lo fa nel modo giusto“.

Kyrgios si sta preparando al ritorno in campo. Nelle scorse settimane ha annunciato la partecipazione al torneo di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio 2025.