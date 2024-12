Quando giocherà Jannik Sinner nel 2025? Le date di tutti i tornei

SportFair

Jannik Sinner ha già iniziato a programmare il 2025 che, come sempre, inizierà dall’Australia

Il numero uno al mondo giocherà la Opening Week, in programma dal 7 al 10 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne (esibizione benefica) e poi si rivedrà in campo negli Australian Open.

Sinner giocherà poi a Rotterdam, in Olanda, altro torneo vinto nella passata stagione, e poi farà tappa negli Stati Uniti per giocare Indian Wells (5-16 marzo) e Miami (19-30 marzo). La sua presenza è già confermata anche al nuovo Atp 500 di Monaco di Baviera (14-20 aprile).

Poi ci dovrebbe essere il Masters 1000 di Madrid (23 aprile-4 maggio) e sicuramente il Masters 1000 di Roma (7-18 maggio) che sarà uno degli obiettivi principali della stagione di Sinner.

Naturalmente poi l’appuntamento del Roland Garros, secondo Slam stagionale (25 maggio-8 giugno). Non ci dovrebbero essere variazioni invece per la stagione su erba con Sinner in campo all’Atp 500 di Halle (16-22 giugno) e poi a Wimbledon (30 giugno-13 luglio) per il terzo Slam di stagione.

Impegni sportivi a parte, la partita di Sinner si giocherà anche fuori dal campo In attesa della sentenza del Tas sul caso doping che arriverà a febbraio.