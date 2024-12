Mondo del tennis in lutto: addio a Neale Fraser

SportFair

Si è spento all’età di 91 anni Neale Fraser, una vera e propria leggenda del tennis australiano. L’ex tennista australiano è stato numero uno del mondo, ha conquistato tre titoli del Grande Slam: due US National Championships, predecessori dell’attuale US Open, nel 1959 e nel 1960 e uno a Wimbledon nel 1960. Inoltre, ha collezionato undici titoli del Grande Slam in doppio e cinque in doppio misto.

Nel 1959, Fraser contribuì a portare l’Australia alla vittoria della Coppa Davis come giocatore. Successivamente, divenne capitano della squadra australiana dal 1970 al 1993, periodo durante il quale guidò il team a vincere altri quattro titoli.

In tanti hanno voluto lasciare un pensiero dopo l’annuncio della sua morte, come Tennis Australia che su X scrive: “Una vera leggenda del tennis australiano, che mancherà a tanti in tutto il mondo“. Anche Craig Gabriel si unisce al cordoglio per la scomparsa di Fraser. “Sono così incredibilmente triste nel sentire che il grande Neale Fraser è morto. I pensieri sono con Thea e la sua famiglia. Riposa in pace amico.”