Le Finals di Coppa Davis in Italia per i prossimi tre anni

Le Finals di Coppa Davis si spostano in Italia, a Bologna. Dal 2025 al 2027 le fasi finali (quarti, semifinali e finale) della massima competizione a squadre del tennis maschile si svolgeranno quindi nel nostro Paese.

“Il 2024 si chiude con la ciliegina sulla torta – ha sottolineato il presidente della FITP Angelo Binaghi -, con un ultimo (ed ennesimo) riconoscimento al tennis italiano dopo un anno di memorabili e storici trionfi: la Federazione Internazionale ha assegnato alla FITP l’organizzazione delle prossime Finals di Coppa Davis, per tre anni. La decisione segue l’accordo quadriennale di trasmissione su SuperTennis delle due massime competizioni a squadre per nazioni.

Non possiamo che esserne felici e orgogliosi; tutti gli appassionati italiani, in questo modo, potranno seguire il nostro sport sempre più dal vivo, e gratis in chiaro in TV. Il nostro compito è, infatti, quello di rendere il tennis sempre più popolare e impedire che la visibilità delle imprese dei nostri campioni possa essere in alcun modo limitata” – ha concluso il numero uno della Federtennis.