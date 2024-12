Come sta Bove dopo il malore in Fiorentina-Inter

SportFair

Edoardo Bove, il giovane centrocampista della Fiorentina, è attualmente ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi a Firenze dopo essere stato colto da un malore durante la partita contro l’Inter.

Il calciatore è stato sottoposto nelle ultime 36 ore ad accertamenti clinici e diagnostici continui per capire le cause del problema cardiaco all’origine del malore. I medici hanno confermato che non ci sono danni neurologici o cardiaci rilevanti.

Per Edoardo Bove la seconda notte passata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Careggi è stata tranquilla. Se dovessero proseguire i miglioramenti il giocatore, potrebbe essere trasferito nel reparto di cardiologia del nosocomio di Firenze.