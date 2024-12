Atletica, Mattia Furlani vince l’Oscar Mondiale quale miglior giovane emergente dell’anno

SportFair

Mattia Furlani, bronzo Olimpico di Parigi 2024 nel salto in lungo, ha vinto l’Oscar Mondiale quale miglior giovane emergente dell’anno.

Furlani ha avuto la meglio sull’olandese Niels Laros (sesto a Parigi 2024 nei 1500 metri) e del giamaicano Jaydon Hibbert (quarto a Parigi 2024 nel salto triplo).

È la prima vittoria di sempre nella storia per un azzurro, assolutamente meritata per aver ottenuto a soli 19 anni tre podi nei tre grandi eventi del 2024, a partire dall’argento nei Mondiali indoor di Glasgow, poi lo stesso metallo agli Europei di Roma, per chiudere con il fantastico bronzo alle Olimpiadi di Parigi, senza dimenticare il primato del mondo under 20 portato a 8,38.