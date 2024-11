Atp Finals, Sinner sfida Medvedev per la semifinale: dove vedere il match in tv

SportFair

Jannik Sinner affronterà oggi Daniil Medvedev nel terzo match del girone eliminatorio delle Atp Finals di Torino. Questo match promette scintille, mettendo di fronte due dei giocatori più in forma del circuito.

Dopo i due agevoli successi nei primi due incontri a Torino, contro Alex De Minaur e Taylor Fritz, Jannik punta al tris per guadagnarsi il primo posto nel girone (vincendo un set, sarebbe comunque automatica la qualificazione alle semifinali).

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sarà trasmesso anche su Rai 2 e in streaming su Rai Play e inizierà non prima delle 20.30.