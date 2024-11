Sinner batte Fritz e trionfa alle ATP Finals di Torino

SportFair

Jannik Sinner ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis italiano, trionfando alle ATP Finals di Torino. In una finale senza storia, il numero 1 al mondo ha dominato il suo avversario, Taylor Fritz, con un duplice 6-4, diventando il primo italiano a vincere il prestigioso torneo dei Maestri.

L’incontro, disputato al Pala Alpitour, ha visto un Sinner in forma smagliante, capace di imporre il suo gioco fin dai primi scambi. La sua solidità al servizio e la precisione nei colpi da fondo campo hanno messo in grande difficoltà Fritz, che non è riuscito a trovare contromisure efficaci.

Con questa vittoria, Sinner non solo corona una stagione straordinaria, ma consolida il suo posto tra i grandi del tennis mondiale.

“È un sogno che si realizza,” ha dichiarato Sinner a fine partita. “Vincere qui a Torino, davanti a questo pubblico fantastico, è qualcosa di indescrivibile.”