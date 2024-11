Rubata la statua di Gilles Villeneuve, lo sfogo del figlio sui social

SportFair

La statua di bronzo del celebre pilota di Formula 1, Gilles Villeneuve, è stata rubata dal piazzale del museo a lui dedicato a Berthierville, in Québec.

“Pensiamo sia stata tagliata tra mercoledì sera e giovedì” ha dichiarato Alain Bellehumeur, direttore del museo Gilles-Villeneuve. Bellehumeur ritiene che il furto abbia richiesto l’intervento di almeno due persone e un camion per portare via la statua, aggiungendo che è necessaria un’attrezzatura speciale per tagliare il bronzo, probabilmente una sega.

Jacques Villeneuve, campione del mondo 1997 e figlio del pilota morto nel tragico incidente di Zolder nel 1982, ha espresso il suo pensiero in un durissimo appello pubblicato sui canali social: “Il monumento di bronzo di mio padre è stato rubato dal museo. Quegli esseri spudorati e senz’anima non meritano di essere chiamati esseri umani”.

Azimut POS e BG Race Fuels hanno offerto una ricompensa di 12.000 dollari canadesi a chiunque riesca a riportare la statua, mentre l’imprenditore Richard Arel ha offerto 20.000 dollari a chiunque possa fornire informazioni che portino all’arresto dei ladri.