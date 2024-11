Rafael Nadal allarma in vista della Coppa Davis

SportFair

Rafael Nadal, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, ha espresso un misto di cautela e determinazione alla vigilia dell’esordio della Spagna nei quarti di finale della Coppa Davis contro l’Olanda.

Durante un’intervista Nadal ha dichiarato che ancora non sa se scenderà in campo da singolarista contro l’Olanda. “Ho giocato pochissimo ultimamente,” ha dichiarato. “Ho cercato di lavorare il più possibile nell’ultimo mese e mezzo. Se sarò in campo spero di controllare le mie emozioni. Non sono qui per ritirarmi. Sono qui per aiutare la squadra a vincere.

Per prima cosa dobbiamo vedere come mi sento in allenamento. Se non mi vedo davvero pronto sono il primo che non vorrà giocare. E non è tutto perché a volte ci si sente pronti e le cose vanno male”.