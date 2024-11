MotoGP, Bagnaia spera: vince la Sprint del Gp di Barcellona

SportFair

Pecco Bagnaia ha trionfato nella Sprint Race del Gran Premio di Barcellona, mantenendo vive le speranze per il campionato mondiale di MotoGP. Il pilota della Ducati ha concluso una gara emozionante in prima posizione, superando Enea Bastianini e Jorge Martin, che ha ottenuto il terzo posto grazie a un sorpasso all’ultimo giro.

La vittoria di Bagnaia è stata cruciale per tenere aperta la lotta al titolo, portando la sfida all’ultima gara della stagione, prevista per domenica alle 14:00. Martin, attuale leader del campionato, ha un vantaggio di 19 punti su Bagnaia. Per assicurarsi il titolo, Martin avrà bisogno di conquistare almeno 7 punti, equivalente a un nono posto nella gara finale.

La resa dei conti si preannuncia avvincente, con entrambi i piloti determinati a lottare fino all’ultimo per il campionato mondiale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, promettendo spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati di MotoGP.