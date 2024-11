Milano Cortina 2026: svelato l’itinerario della fiamma olimpica e paralimpica

SportFair

È stato ufficialmente presentato a Verona l’itinerario della fiamma olimpica e paralimpica per i Giochi di Milano Cortina 2026.

La fiamma olimpica inizierà il suo viaggio in Grecia, come da tradizione, per poi arrivare in Italia. L’itinerario prevede tappe in alcune delle località più suggestive del Paese, rendendo omaggio alla ricca cultura e storia italiana. Il percorso toccherà città e paesi da nord a sud, coinvolgendo comunità locali e appassionati di sport.

Il viaggio della Fiamma Olimpica

Saranno 63 i giorni di viaggio, 60 le città di tappa e 12mila i chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre.

Poi, inizierà il suo percorso. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari. Il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano, allo Stadio San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

Il viaggio della Fiamma Paralimpica

La Fiamma Paralimpica percorrerà invece 2mila chilometri in 11 giorni. E dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona, sfilerà nelle mani di 501 tedofori.

Verrà accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville in Inghilterra, storico luogo di nascita dello sport Paralimpico. Dopo l’accensione nel Regno Unito, la Fiamma Paralimpica animerà 5 Flame Festival dal 24 febbraio al 2 marzo a Milano, Torino, Bolzano, Trento e Trieste, con la cerimonia di unione delle Fiamme il 3 marzo a Cortina d’Ampezzo.

Dal 4 marzo, raggiungerà Venezia e Padova, per fare il suo ingresso il 6 marzo all’Arena di Verona per la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici.