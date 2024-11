Mike Tyson-Jake Paul, dove vedere in tv l’incontro di boxe dell’anno

SportFair

È tutto pronto per l’incontro di boxe tra Mike Tyson, ex campione del mondo dei pesi massimi, e il 27enne influencer e youtuber Jake Paul.

Il match si terrà nella notte italiana tra il 15 e 16 novembre presso l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Netflix e sarà preceduto da una miniserie in tre episodi che documenta la preparazione dei due pugili.

Da oggi, 7 novembre, sono visibili i primi due episodi della serie intitolata ‘Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia’, composta da tre episodi (il terzo sarà disponibile dal 12) e offrirà un viaggio dietro le quinte, mostrando le fatiche, le motivazioni e la vita personale dei due protagonisti.

L’incontro avrà alcune regole particolari: ci saranno 8 round da due minuti ciascuno, e i pugili utilizzeranno guantoni da 14 once, più imbottiti rispetto a quelli standard.