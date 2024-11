Mick Schumacher dice addio alla Mercedes: “voglio tornare a correre”

SportFair

Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher, ha annunciato la sua decisione di lasciare la Mercedes, dichiarando di non voler più rimanere in panchina. Il giovane pilota tedesco, che ha vissuto una stagione difficile con il team di Brackley, potrebbe essere sostituito da Valtteri Bottas.

“Guardare queste auto in gara e non sedermi io stesso nell’abitacolo è difficile. Voglio tornare a concentrarmi al 100% sulle corse. Sono grato a Toto Wolff e a tutta la Mercedes per questo biennio che sicuramente mi ha permesso di crescere come pilota accumulando esperienza preziosa soprattutto per quanto riguarda il lato ingegneristico – ha spiegato Schumacher -. Voglio dedicarmi completamente all’aspetto sportivo del motorsport. In definitiva, se si è un pilota si vuole correre”.