Le Atp Finals in Italia fino al 2030: l’annuncio ufficiale di Gaudenzi

Buone notizie per gli appassionati di tennis italiani e per tutto il movimento sportivo del Paese: le Atp Finals resteranno in Italia fino al 2030. L’annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente dell’Atp, Andrea Gaudenzi, subito dopo il trionfo di Jannik Sinner a Torino, una vittoria che ha reso questo annuncio ancora più speciale.

Gaudenzi ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando come Torino sia riuscita a imporsi come sede ideale per uno degli eventi più prestigiosi del calendario tennistico mondiale. “Siamo entusiasti di continuare questa partnership con l’Italia,” ha dichiarato Gaudenzi. “Torino ha dimostrato di essere una location eccezionale, con un’atmosfera unica e un pubblico appassionato.”

Jannik Sinner, fresco vincitore del torneo, ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando l’importanza di avere un evento di tale portata in casa. “È fantastico sapere che potremo continuare a giocare qui per molti anni a venire. Questo è un incentivo straordinario per tutti noi giocatori italiani,” ha commentato Sinner.