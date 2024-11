La pesante accusa nei confronti del campione olimpico Antonino Pizzolato

SportFair

Il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato è sotto processo davanti al tribunale di Trapani per violenza sessuale di gruppo. La vittima è una 29enne finlandese che, due anni, fa si trovava in Sicilia con due amiche per una vacanza.

Gli abusi, commessi, secondo l’accusa, in gruppo dall’atleta e tre amici, risalirebbero a luglio del 2022. L’accusa contestata agli imputati è la violenza sessuale di gruppo aggravata.

A denunciare l’episodio è stata la stessa vittima che, rimasta sola dopo lo stupro, è andata in ospedale a farsi refertare. Ai medici, che hanno poi avvertito i carabinieri, la finlandese ha raccontato di essere stata abusata.