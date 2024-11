Atp Finals, Sinner è già in semifinale senza scendere in campo: il motivo

SportFair

Jannik Sinner è ufficialmente in semifinale alle Nitto Atp Finals 2024 di Torino senza dover scendere in campo, grazie alla vittoria di un set da parte di Alex De Minaur contro Taylor Fritz per 7-5.

A questo punto, con qualsiasi risultato finiscano la partita del pomeriggio e poi quella di stasera, Sinner ha già un posto in semifinale.

Il numero uno al mondo, che non conosce ancora la sua posizione finale nel girone, dovrà poi attendere la terza giornata del Gruppo John Newcombe per conoscere il nome del suo avversario in semifinale.