Il Valencia torna al Mestalla dopo l’alluvione: il tributo dei tifosi | FOTO

Il Valencia è tornato a giocare in casa, all’Estadio de Mestalla, per la prima volta dalla terribile alluvione che ha colpito la città.

In occasione della sfida contro il Real Betis di Diego Llorente, a 25 giorni dalla violenta tempesta che ha devastato tutta la provincia e cambiato la vita di migliaia di valenciani, il pre gara è stato carico d’emozione, con lo stadio che si è colorato in memoria delle vittime, con tanti striscioni per celebrare e ricordare l’accaduto i tifosi del Valencia hanno riempito lo stadio con un bel tributo.