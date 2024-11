Globe Soccer Awards 2024, ecco tutti i candidati

SportFair

I Globe Soccer Awards 2024 si avvicinano e l’Italia si prepara a brillare con una forte presenza tra i candidati. Anche se c’è solo un calciatore azzurro in lista come miglior giocatore dell’anno, il nostro Paese è ben rappresentato con tre tecnici e diversi esponenti della Serie A in altre categorie.

L’evento, che si terrà il prossimo 20 dicembre a Dubai, vedrà la partecipazione delle più grandi stelle del calcio mondiale.

Tanta Italia rappresentata nelle 12 categorie presenti: ci sono Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti e Gian Piero Gasperini tra i migliori tecnici; Nicolò Barella è l’unico azzurro candidato come miglior calciatore, ma insieme a lui vi sono anche Calhanoglu, Lookman, Lautaro e Dovbyk; tra le candidate a miglior squadra anche Inter e Atalanta.

A selezionare i vincitori saranno i tifosi di tutto il mondo, che potranno votare sul sito ufficiale dell’evento. Il loro voto si sommerà a quello di una giuria composta da leggende dello sport come Francesco Totti, Iker Casillas, Luis Figo, Antonio Conte, Fabio Capello, Marcello Lippie e tanti altri.