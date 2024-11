Mattia Furlani in nomination per l’Oscar del miglior giovane atleta mondiale dell’anno

SportFair

Il giovane talento italiano del salto in lungo, Mattia Furlani, è stato nominato per l’Oscar del miglior giovane atleta mondiale dell’anno. Questo prestigioso riconoscimento arriva dopo una stagione straordinaria che ha visto Furlani ottenere risultati eccezionali in competizioni internazionali.

Il diciannovenne ha espresso la sua gioia e gratitudine per questa nomination, definendola “un sogno che si avvera”. Furlani ha raccontato dei sacrifici e dell’impegno costante che lo hanno portato a raggiungere questi traguardi, ringraziando la sua famiglia e il suo team per il supporto incondizionato.

L’annuncio del vincitore dell’Oscar del miglior giovane atleta mondiale dell’anno sarà fatto il prossimo mese durante una cerimonia di gala a Monte Carlo.