Formula 1, Sprint Qatar: vince Oscar Piastri

Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race del GP del Qatar, imponendosi grazie al regalo del compagno di squadra Lando Norris e porta alla McLaren altri 15 punti per la classifica Costruttori nella lotta con Ferrari.

Terzo Russell, poi Sainz e Leclerc. Max Verstappen non è andato oltre la settima posizione: il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a essere protagonista con la Red Bull, chiudendo alle spalle della Haas guidata da Nico Hulkenberg. Alle 19 si deciderà invece la griglia per il GP di domani (ore 17).