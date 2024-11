Formula 1, Gran Premio di Las Vegas: Hamilton vola nelle libere

SportFair

Le prove libere del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 hanno regalato emozioni e sorprese, con Lewis Hamilton che ha dominato la sessione, confermando il suo stato di forma eccezionale. Il pilota britannico ha registrato il miglior tempo, mettendo in mostra una prestazione impeccabile che lo pone come favorito per la gara di domenica.

Le prove libere hanno visto anche le conferme di McLaren e Ferrari, che hanno mostrato un buon passo gara. I piloti di entrambe le scuderie hanno registrato tempi competitivi, dimostrando di poter lottare per le posizioni di vertice.

La sorpresa negativa delle prove libere è stata la Red Bull, con Max Verstappen e Sergio Perez che hanno faticato a trovare il giusto assetto per le loro monoposto. Entrambi i piloti hanno registrato tempi lontani dai migliori, evidenziando problemi di bilanciamento e aderenza.