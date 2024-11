Boxe, Campionati italiani Elite: torna Angela Carini

SportFair

Tutto pronto per i campionati italiani di pugilato Elite, in programma dal 3 all’8 dicembre sul ring del palazzetto Enrico Somaschini di Seregno.

La kermesse tricolore vedrà impegnata Angela Carini, che dopo i Giochi e le polemiche provocate dal suo abbandono nel match con Imane Khelif, ha trascorso un periodo in famiglia prima di tornare in attività non solo come atleta ma anche come insegnante di boxe presso il centro ‘Pino Daniele’ di Caivano, dove l’ha voluta don Maurizio Patriciello.

I campionati italiani Elite sono indetti e organizzati dalla Federazione Pugilistica Italiana insieme all’ASD Unione Sportiva Lombarda, in collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia, con il patrocinio del Coni e con il contributo della Regione Lombardia e della Città di Seregno, che il prossimo anno sarà Città Europea.