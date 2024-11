Atp Finals di Torino, Sinner domina Fritz e vede la semifinale

SportFair

Jannik Sinner continua a brillare alle Atp Finals di Torino. Il giovane talento ha sconfitto l’americano Taylor Fritz con un convincente 6-4, 6-4, consolidando così la sua posizione di vertice nel gruppo Nastase.

La prestazione di Sinner è stata impeccabile, caratterizzata da un servizio potente e colpi profondi che hanno messo in difficoltà Fritz sin dall’inizio del match. Con questa vittoria, Sinner si avvicina sempre di più alla qualificazione per le semifinali: basterà infatti che vinca un set contro il russo Daniil Medvedev nel prossimo incontro per garantirsi il passaggio del turno.