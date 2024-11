Atletica, tolta medaglia d’argento di Londra 2012 ad atleta russa

SportFair

La medaglia d’argento conquistata da Tatyana Tomashova nella finale dei 1.500 metri a Londra 2012 è stato ufficialmente tolta. A comunicarlo è l’Athletics Integrity Unit (AIU), dopo che a settembre il Tas aveva squalificato la russa per 10 anni togliendole il secondo posto.

Con la squalifica di Tomashova, due volte campionessa del mondo, l’AIU ha notificato “al Cio che la World Athletics ha modificato i risultati e le classifiche pertinenti sul proprio sito web. Il Cio può ora procedere con la riassegnazione delle medaglie e l’aggiornamento del database“.

La sentenza arriva dopo che Tomashova è risultata positiva agli steroidi anabolizzanti nel 2021, dopo che i suoi campioni fuori gara del 21 giugno e del 17 luglio 2012 sono stati ritestati.

La 49enne, che è stata bandita dallo sport per 10 anni dal Tribunale Arbitrale dello Sport, è l’ultima atleta a essere squalificata dalla gara.

L’evento è stato descritto come la “gara più sporca” della storia, con cinque dei 13 atleti in gara che hanno ricevuto sanzioni retroattive in seguito a violazioni del doping.