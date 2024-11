Atletica leggera, La Torre direttore tecnico fino al 2028

SportFair

Il consiglio federale della Fidal ha confermato Antonio La Torre come direttore tecnico e scientifico della nazionale italiana di atletica leggera.

Ad annunciare la notizia è stato il presidente Stefano Mei: “Mi complimento con il dt per quanto fatto e gli auguro il meglio per i prossimi quattro anni. Abbiamo condiviso gli indirizzi tecnici, ci sono i presupposti per consolidare i risultati ottenuti nell’ultimo quadriennio affrontando anche il ricambio generazionale.

“Sento un compito importante – ha dichiarato La Torre – tutti insieme faremo una traversata che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Abbiamo un patrimonio di grande talento, anche con la prospettiva dei Giochi di Brisbane 2032. Non c’è tempo da perdere.“