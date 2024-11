Arturo Vidal al centro di gravi accuse: i dettagli

SportFair

Guai in vista per Arturo Vidal. La procura di Santiago del Cile indaga sull’ex giocatore di Inter e Juventus, e su altri calciatori del Colo-Colo, in seguito a una denuncia per presunti abusi sessuali che sarebbero avvenuti durante una festa notturna in un bar.

A renderlo noto è Teletrece, che parla appunto di una denuncia da parte della vittima che sostiene di essere stata drogata da Vidal e compagni, dopo essere stata coinvolta in una festa organizzata dai giocatori del Colo Colo all’interno del locale in questione.

Il centrocampista sarebbe stato arrestato insieme ad altri compagni perché in stato di ebbrezza, alterazione che lo avrebbe persino portato a tentare la fuga dalla polizia. Dopo qualche ora di detenzione, i giocatori sono stati rilasciati ma la Procura, come fa sapere Radio ADN, avrebbe aperto un’inchiesta “per violenza sessuale” nei confronti di Vidal.