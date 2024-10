Tragedia agli Europei di Gravel: morto atleta durante la gara

SportFair

Il mondo del ciclismo è in lutto per la tragica scomparsa di Silvano Janes, l’ex ciclista professionista, stroncato ieri da un infarto durante il Campionato Europeo Gravel amatori sull’Altopiano di Asiago, che metteva in palio il titolo continentale amatori riservata alla categoria Master 65-69.

Janes, 69 anni, si è accasciato a terra dopo appena tre chilometri del percorso, nonostante i tentativi di rianimazione portati avanti dai soccorritori per oltre mezz’ora.

In carriera ha conquistato una lunga serie di Mondiali Master fra strada, pista e mountain bike, specialità quest’ultima in cui si è contraddistinto per esser uno dei pionieri nel nostro Paese.

In segno di rispetto e di lutto, l’organizzazione ha subito interrotto e sospeso tutte le gare amatoriali in programma, portando a termine unicamente le prove elite riservate agli uomini e alle donne tra i professionisti.