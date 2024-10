Toyota torna in Formula 1 dopo 15 anni di assenza

SportFair

La Toyota ha annunciato ufficialmente il suo ritorno in Formula 1, firmando una partnership tecnica con la scuderia statunitense Haas.

Questo ritorno segna il ritorno del costruttore giapponese nel massimo circuito dopo 15 anni di assenza.

Toyota fornirà alla Haas servizi di progettazione, tecnici e di produzione, mentre la scuderia americana offrirà in cambio competenze tecniche e vantaggi commerciali. Questa collaborazione è vista come un passo importante per entrambe le parti, con la Toyota che potrà beneficiare delle esperienze accumulate dalla Haas nel mondo della Formula Uno.

Si tratta di una partnership che partirà immediatamente, sin dal prossimo fine settimana di gara in programma ad Austin, in Texas. Il marchio nipponico, che ha corso in F1 otto stagioni fino al 2009 ottenendo in totale ben 13 podi, figurerà infatti sulle monoposto di Hulkenberg e Magnussen.