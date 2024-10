Tour de France 2025: il percorso ufficiale e le tappe

SportFair

Il Tour de France 2025, in programma dal 5 al 27 luglio prossimo, è pronto a scatenare l’entusiasmo dei ciclisti e degli appassionati di tutto il mondo.

Il via della Grande Boucle sarà il 5 luglio da Lille, ci saranno due cronometro di cui una in collina, sette arrivi in salita, passaggi al Mont Ventoux, al Col de la Loze e a Superbagneres, e ritorno a Parigi, dopo la parentesi di Nizza quest’anno per la concomitanza con le Olimpiadi, per la tappa finale con il classico e suggestivo arrivo sugli Champs Elysées.

Tappe Tour de France 2025

Tappa 1 (05/07): Lille – Lille (185 km)

Tappa 2 (06/07): Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer (212 km)

Tappa 3 (07/07): Valenciennes – Dunkerque (178 km)

Tappa 4 (08/07): Amiens – Rouen (173 km)

Tappa 5 (09/07): Caen – Caen (33 km, crono)

Tappa 6 (10/07): Bayeux – Vire Normandie (201 km)

Tappa 7 (11/07): Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne (194 km)

Tappa 8 (12/07): Saint Meen Le Grand – Laval (174 km)

Tappa 9 (13/07): Chinon – Châteauroux (170 km)

Tappa 10 (14/07): Ennezat – Le Mont Dore (163 km)

Tappa 11 (16/07): Toulouse – Toulouse (154 km)

Tappa 12 (17/07): Auch – Hautacam (181 km)

Tappa 13 (18/07): Loudenvielle – Peyragudes (11 km, crono)

Tappa 14 (19/07): Pau – Luchon-Superbagnères (183 km)

Tappa 15 (20/07): Muret – Carcassonne (169 km)

Tappa 16 (22/07): Montpellier – Mont Ventoux (172 km)

Tappa 17 (23/07): Bollène – Valence (161 km)

Tappa 18 (24/07): Vif – Courchevel / Col de la Loze (171 km)

Tappa 19 (25/07): Albertville – La Plagne (130 km)

Tappa 20 (26/07): Nantua – Pontarlier (185 km)

Tappa 21 (27/07): Mantes la Ville – Parigi (120 km)