Ciclismo, Tadej Pogacar prolunga il contratto con la UAE fino al 2030

Tadej Pogacar ha prolungato il suo contratto con la UAE Team Emirates fino al 2030 dopo una stagione leggendaria.

“Sono estremamente orgoglioso di prolungare il mio periodo qui all’UAE Team Emirates. Questa squadra – ha dichiarato il 26enne sloveno – è stata la mia casa negli ultimi cinque anni e non riesco davvero a immaginarmi da nessun’altra parte. I momenti migliori della mia carriera sono arrivati ​​all’UAE Team Emirates e questo è una testimonianza di tutto lo staff, della dirigenza, dei compagni di squadra e dei partner che mi permettono di esibirmi al massimo livello. Sono davvero emozionato per il futuro. Questa squadra mi offre le migliori possibilità di lottare per le vittorie ed è esattamente ciò che cerco di fare”.