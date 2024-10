Six Kings Slam: quando gioca Sinner e dove vedere il torneo in tv

SportFair

Inizia oggi in Arabia Saudita, a Riyadh, il Six Kings Slam, l’esibizione più ricca della storia del tennis, e durerà fino a sabato 19. In campo anche Sinner, Djokovic, Nadal e Alcaraz.

Il primo a scendere in campo sarà proprio Jannik Sinner, che affronterà, alle 18.30 italiane, Daniil Medvedev. A seguire ci sarà la sfida tra Carlos Alcaraz e Holger Rune.

I vincenti delle due sfide affronteranno rispettivamente Novak Djokovic e Rafael Nadal, che li attendono nelle semfiinali in programma giovedì 17.

Il Six Kings Slam sarà trasmesso in diretta su Sky, al canale Sky Sport Tennis (203), ma sarà visibile anche in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, e su Dazn che trasmetterà l’evento anche in modalità gratuita e con commento in italiano. Sarà inoltre possibile seguire il torneo in streaming su NOW e DAZN, oltre che sull’app Sky Go.