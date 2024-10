Sinner-Alcaraz in finale al Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv

SportFair

Stasera, alle 20 ora italiana, in Arabia Saudita, si terrà la finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Sinner e Alcaraz hanno entrambi raggiunto la finale dopo aver superato avversari di alto livello. Sinner ha avuto la meglio su Novak Djokovic in semifinale, vincendo con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4. Alcaraz, invece, ha battuto Rafael Nadal in due set, con un punteggio di 6-3, 6-3.

Il vincitore della finale riceverà un assegno di ben 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro), mentre il perdente riceverà un premio di 1,5 milioni di dollari.

Il match tra Sinner e Alcaraz sarà trasmesso in diretta, come tutte le partite del torneo, da Sky, ma sarà visibile anche in chiaro su Cielo e SuperTennis, oltre che in streaming, anche gratis, sulla piattaforma di Dazn.