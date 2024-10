Prequalifiche del GP di Thailandia: Marquez stabilisce il nuovo record della pista

SportFair

Le prequalifiche del Gran Premio di Thailandia, tenutesi a Buriram, hanno visto Marc Marquez confermare il suo momento di forma straordinaria, stabilendo un nuovo record della pista con un tempo di 1:29.165. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto di soli 0.110 secondi Jorge Martin, che ha chiuso in seconda posizione.

Classifica delle prequalifiche

Marc Marquez

Jorge Martin

Enea Bastianini

Francesco Bagnaia

Maverick Vinales

Durante la sessione, Bastianini è stato protagonista di una caduta all’inizio, ma è riuscito a risollevarsi e chiudere in terza posizione. Bagnaia, pur non riuscendo a superare Martin, ha comunque ottenuto un tempo competitivo. Altri piloti di rilievo come Franco Morbidelli e Pedro Acosta hanno confermato la loro presenza nella top 10, garantendosi l’accesso diretto alla Q2 delle qualifiche del sabato.

Con le prequalifiche concluse, i piloti si preparano per la Sprint Race del sabato e la gara principale della domenica.