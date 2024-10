MotoGP, Bagnaia vince la sprint in Giappone e rosicchia punti a Jorge Martin: la classifica piloti

SportFair

Continua il programma del campionato di MotoGP ed è andata in archivio anche la sprint race in Giappone. Il leader del mondiale (Jorge Martin) ha pagato una caduta nella qualifica e non è andato oltre il quarto posto. Ottimo il passo di Pecco Bagnaia.

Il campione del mondo in carica ha vinto la sprint in Giappone, sul podio anche Bastianini e Marc Marquez. Al quarto posto proprio Jorge Martin, limitato dal risultato delle qualifiche. Caduta nel finale per Acosta, quando era in testa e ormai vicinissimo alla vittoria. Il distacco in classifica tra Bagnaia e Martin è adesso di 15 punti.

La classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 372 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 357 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 300 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 295 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 181 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 173 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 163 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 127 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 126 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 125 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 125 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 124 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 82 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 71 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 60 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 55 Johann Zarco (Honda LCR) 31 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 25 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 20 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 20 Joan Mir (Repsol Honda Team) 20 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Luca Marini (Repsol Honda Team) 5 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2