Grave lutto nello sport: è morto Franco Chimenti, presidente della Federgolf

Grave lutto nel mondo del golf: è morto a Roma all’età di 85 anni il presidente della Federgolf (Fig) Franco Chimenti. Pochi giorni fa era stato rieletto alla guida della Fig.

“È un dolore profondissimo, perdo non solo un amico vero, ma un fratello maggiore, una persona speciale che non mi hai fatto mai mancare il suo sostegno e la sua leggendaria, affettuosa complicità”. Così il Presidente del Coni Giovanni Malagò. “Abbiamo condiviso e affrontato insieme, dal primo istante, tante sfide in nome della comune passione per lo sport, con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo del nostro mondo –aggiunge Malagò-. Un mondo che da oggi diventa orfano di un dirigente di innegabile spessore, di uomo di grande cultura, unanimemente apprezzato e benvoluto da tutti. Abbiamo il dovere di valorizzare il suo esempio e di rinnovare l’impegno e l’entusiasmo con cui ha affrontato la vita e onorato lo sport fino all’ultimo. Ciao, Franco. E grazie di tutto”.