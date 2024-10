Jannik Sinner in Arabia per il Six Kings Slam, il montepremi è da record!

SportFair

Dal 16 al 19 ottobre in Arabia Saudita, a Riyadh, si giocherà il Six Kings Slam l’esibizione più ricca della storia del tennis. In campo anche Sinner, Djokovic, Nadal e Alcaraz.

Il torneo vedrà due sfide di quarti di finale, compresa quella tra Sinner e Medvedev, poi due semifinale e la finale. In palio c’è un montepremi clamoroso. La sola partecipazione garantisce a ogni tennista un minimo di quasi un milione e quattrocento mila euro. Chi vincerà porterà a casa quasi cinque milioni e mezzo.

Il torneo ha un format molto semplice. Si comincia mercoledì 16 ottobre quando si disputeranno i due quarti di finale. Prima toccherà a Sinner-Medvedev, poi a Rune-Alcaraz. I vincenti si qualificheranno per le semifinali che disputeranno giovedì 17. Se Jannik vincerà sfiderà nuovamente Djokovic, mentre Alcaraz potrebbe dar vita a un derby con Nadal. La finale è in programma sabato 19 ottobre.

Il torneo sarà trasmesso in diretta in chiaro da Supertennis. Ma sarà visibile anche su DAZN e su Sky, potranno farlo i rispettivi abbonati. Streaming dunque in chiaro sul sito di Supertennis, ma anche su SuperTenniX, e per abbonati con Sky Go, NOW e DAZN.