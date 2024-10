In City Golf approderà a Riva del Garda, tutte le info

SportFair

Riva del Garda ospiterà sabato 19 ottobre la prima edizione di “In City Golf”, un evento innovativo che trasformerà la cittadina in un campo da golf urbano.

Il format di “In City Golf Riva del Garda” prevede 9 buche disseminate fra i luoghi più suggestivi della cittadina, partendo dal quartier generale del Lido Palace. Ogni buca è stata progettata per offrire una sfida diversa e coinvolgere sia i golfisti professionisti che i curiosi.

L’evento ha avuto il sostegno di partner come Trentino, Valentini Luxury Spirits, Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, Engel & Völkers e Southwest Greens.

Nel cuore di Riva del Garda sarà allestita anche la Public Hole, una buca aperta a tutti per intrattenere e far sperimentare a passanti e curiosi qualche colpo di “swing” tipico del golf coinvolgendo grandi e piccini che potranno sperimentare l’uso di mazze e palline.

Ciascun concorrente potrà partecipare secondo le proprie abitudini con l’usuale sacca o carrybag con un minimo di 10 e un massimo di 14 mazze da gioco. Durante la competizione verranno utilizzate speciali “softballs” leggere, in una sfida che non fa dell’agonismo il suo punto cardine, ma anzi celebra il golf e la sua spiccata capacità di intrattenimento e coinvolgimento per tutti.