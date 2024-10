Il Giro di Lombardia 2024 arriva a Como, il percorso e i partecipanti

SportFair

Sabato 12 ottobre 2024, il Giro di Lombardia, conosciuto anche come la “Classica delle Foglie Morte”, chiude la stagione ciclistica con una delle corse più prestigiose e impegnative del calendario.

Quest’anno, la corsa partirà da Bergamo e arriverà a Como dopo 252 km di percorso ricco di salite e sfide tecniche. Il percorso del Giro di Lombardia 2024 si snoda su una lunghezza di 252 chilometri per oltre 4400 metri di dislivello. Le squadre partecipanti nel finale scalano alcune delle salite simbolo, come la Madonna del Ghisallo, la Colma di Sormano e lo strappo di San Fermo della Battaglia.

Tra i partecipanti, spiccano i nomi di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, entrambi in lotta per il titolo. Tadej Pogacar, vincitore delle ultime tre edizioni, è il favorito d’obbligo per il quarto trionfo consecutivo. L’unico avversario temibile sembra essere Remco Evenepoel, che nel 2020 rischiò la vita proprio in questa corsa.