Doppietta Ferrari ad Austin: Leclerc e Sainz dominano il Gran Premio degli Stati Uniti

Trionfo Ferrari ad Austin. Charles Leclerc conquista il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 del 2024 con una prestazione straordinaria, precedendo il compagno di scuderia Carlos Sainz. Partiti rispettivamente dalla quarta e terza posizione sulla griglia di partenza, i due piloti della scuderia di Maranello hanno regalato una giornata memorabile al team italiano.

“Siamo contenti, non potevamo sognare di meglio. In curva 1 ci siamo lanciati bene al via, sapevo che saremmo finiti molto vicini, alla prima curva – ha dichiarato Charles Leclerc – Ringrazio gli ingegneri per gli aggiornamenti che già da Singapore in avanti hanno avuto il loro effetto. Il team ha lavorato benissimo, tutto ha funzionato alla perfezione. L’obiettivo è il titolo ma la strada è lunga”.