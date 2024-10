Ciclismo, il Trentino Alto Adige si candida per i Mondiali 2031

SportFair

Il Trentino Alto Adige ha ufficialmente presentato la candidatura per ospitare i Mondiali 2031 di ciclismo, noti anche come Supermondiali.

L’evento si svolge ogni quattro anni dopo l’esordio a Glasgow nel 2023 e proseguirà in Savoia nel 2027 coinvolgendo fra le altre prove su strada, pista, mountain bike e BMX.

La candidatura sarebbe stata presentata all’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) che avrebbe apprezzato il progetto complice gli ottimi esiti degli Europei 2021 e delle ultime edizioni del Tour of the Alps, aprendo così la strada a un percorso impegnativo e accattivante per le gare su strada.