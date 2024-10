Ciclismo, Giro del Veneto 2024: il percorso

SportFair

Il Giro del Veneto torna in auge con la sua edizione numero 87, confermando la sua posizione di prestigiosa corsa ciclistica italiana. In programma per il 16 ottobre, la carovana di 160 ciclisti partirà da Verona e si snoderà per 173 chilometri fino a Vicenza, con il Monte Berico come traguardo finale.

Il percorso del Giro del Veneto 2024 è stato progettato per mettere alla prova i corridori con una serie di salite impegnative e tratti pianeggianti. Partendo a due passi dall’Arena di Verona, la corsa si dirigerà verso est, toccando Colognola ai Colli e altre località. Il momento chiave della corsa sarà il circuito del Monte Berico, da percorrere cinque volte, con una pendenza massima del 12%.

Il Giro del Veneto ha una lunga tradizione di grandi campioni e storici momenti ciclistici. Da Costante Girardengo a Fausto Coppi, da Roger De Vlaeminck a Giuseppe Saronni, molti nomi illustri hanno lasciato il segno su queste strade. L’anno scorso, il francese Dorian Godon ha vinto la corsa, anticipando il norvegese Tobias Halland Johannessen e il belga Florian Vermeersch.