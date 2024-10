Berrettini cambia coach dopo una sola stagione: l’annuncio sui social

SportFair

Francisco Roig non è più il coach di Matteo Berrettini. Il tennista romano, che aveva iniziato a lavorare con l’allenatore spagnolo a dicembre 2023, ha ufficializzato la separazione tra i due attraverso un un comunicato sui social.

“Volevo comunicarvi che io e Francisco Roig abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto professionale – ha scritto Berrettini – Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest’anno, l’impegno e i risultati ottenuti. È stata un’esperienza professionale che mi ha fatto crescere moltissimo, sia in campo che fuori. Gli auguro il meglio per il futuro e gli faccio un grosso in bocca al lupo”.