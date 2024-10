Basket, Nba 2024-2025 al via: dove vederla in tv

SportFair

La notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre scatta la stagione NBA 2024-2025. Si riparte dopo il trionfo dei Boston Celtics della passata stagione, ma sono diverse le squadre che possono dire la propria e lottare fino all’ultimo decimo di secondo per il titolo.

In Italia, la piattaforma di riferimento per vedere l’Nba in tv rimane Sky Sport, che dispone anche di un canale dedicato e che fornisce anche lo streaming con Sky Go e Now Tv. Sempre in streaming è possibile anche abbonarsi direttamente alla piattaforma ufficiale, Nba League, scegliendo uno dei piani di abbonamento.