Atp Shanghai, Sinner vola in semifinale: battuto Medvedev in due set

SportFair

Jannik Sinner vola in semifinale all’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro,, nei quarti di finale ha battuto il russo Daniil Medvedev, in due set con il risultato di 6-1, 6-4 in 1h25′.

“Sono molto contento di come ho giocato oggi con Medvedev, a volte dipende anche dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il diritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla. Quando sei giovane, non sai cosa possa accadere e questo è un grande risultato. È chiaro che cercherò di andare avanti, fare di meglio però per me è stato un grande match. Sono contento di esser arrivato in semifinale”. e ora vediamo cosa saprò fare in semifinale”, ha detto l’azzurro dopo la vittoria.

In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il ceco Tomas Machac.